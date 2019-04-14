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Под Мариуполем ранена пенсионерка
Пенсионерка получила осколочное ранение.
Об этом сообщат ОБСЕ в своем отчете, пишет 0629.
11 апреля в травматологической больнице оккупированного Донецка команда СММ видела женщину (в возрасте 80-89 лет), которая лежала на больничной койке. Она рассказала о том, что утром 8 апреля она работала на приусадебном участке возле летней кухни, на улице Артема в поселке Старомихайловка (неподконтрольный Украине населенный пункт правительству, 15 км к западу от Донецка) когда была в огороде попала под обстрел.
По ее словам, она бежала назад в летнюю кухню, чтобы укрыться от взрывов, когда почувствовала, как что-то попало в нее, и увидела, что правая рука кровоточит.
Сотрудники травматологической больницы сообщили наблюдателям о том, что 8 апреля эту женщину перевели к ним из больницы в Старомихайловке; у нее диагностирован перелом левой ноги, а также осколочные ранения левой ноги и левой руки.
Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, ранение
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