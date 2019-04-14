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Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе
Экс-советник убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко, российский писатель и экс-член НВФ Захар Прилепин призвал к проведению «демократического» «референдума» на Донбассе относительно «выхода из состава Украины».
Об этом он заявил во время встречи с читателями в Москве, передает donpress.com.
Прилепин отметил:
«Я всегда, когда выезжал в Европу, говорил: «Ребята, если вы так верите в антидемократичность событий на Донбассе, приезжайте, давайте проведем там самый прозрачный в мире референдум, и вы увидите, что 85% населения Донбасса проголосует за отделение от Украины».
В то же время, он предположил, что это может быть «небезопасно» для Украины:
«Это повлечет колоссальные последствия. Потом выяснится, что и в Харькове подобный референдум можно провести, и там тоже будут результаты, которые не устроят ни США, ни киевскую власть».
Теги: США, Донбасс, Европа, референдум, ДНР, Захарченко, Захар Прилепин, НВФ
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