Главная / Новости / Донецкая область / Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко
Последние новости раздела
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери 10:51
- Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО10:30
- Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций10:12
- Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова09:51
- В районе Авдеевки стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и ПРК08:29
- «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках08:11
- Боевики что-то затевают: провели "радиоигру", вводят ВСУ в заблуждение07:31
- Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве21:32
- Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки21:11
Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко
14.04.2019 11:32
Топливные предприятия группировки «ДНР» — «РТК» и «Донтопливо» — были переданы в управление «правитльства ДНР».
Об этом говорится в «указах» главы «ДНР» Дениса Пушилина от 9 апреля, передают novosti.dn.ua.
О причинах такого решения, не сообщается.
Председателем правительства «ДНР» является Александр Ананченко.
Топливные предприятия «ДНР» функционируют на базе взятых под контроль группировкой коммерческих автозаправочных станций.
Топливо на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса поставляется из России.
Теги: Россия, Донбасс, компания, АЗС, передача, указ, правительство, ДНР, Пушилин
Читайте также:
- Одна из областей РФ намерена «объединиться» с ОРДЛО
- Главарь «ДНР» не говорит о паспортах РФ и внес «изменения» в порядок «получения паспортов ДНР»
- Путин подписал неожиданный указ по Донбассу: в России сообщили тревожные данные для "Л/ДНР"
- Пушилин "замахнулся" на ООН: в соцсетях хохочут над грандиозными планами главаря "ДНР"
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Гражданским не выдавать: у боевиков из "Л/ДНР" заканчивается дизельное топливо
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери 10:51
- Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО10:30
- Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций10:12
- Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова09:51
- Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров09:30
- В районе Авдеевки стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и ПРК08:29
- «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках08:11
- Боевики что-то затевают: провели "радиоигру", вводят ВСУ в заблуждение07:31
- Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве21:32
- Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день11:13
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери 10:51
- Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО10:30
- Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций10:12
- Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова09:51
- Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров09:30
- Правительство прорабатывает возможность выплаты «13-й пенсии»09:11
- В сети показали интересное фото Керченского моста с высоты птичьего полета08:51
- В районе Авдеевки стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и ПРК08:29
- «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках08:11
- Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля22:38
- 10 народных примет, которые всегда сбываются22:12
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности20:49
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать