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Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
Даже российские СМИ признают, что оккупация Донбасса была огромной ошибкой Кремля. РФ увязла в длительной кровопролитной войне, на которую тратятся огромные деньги. С громкой статьей по поводу 5-й годовщины оккупации Донбасса выступило российское издание "Грани.Ру", передает "Диалог.UA".
12 апреля было 5 лет, как Россия "вляпалась" в Донбасс. Именно тогда в украинский город Славянск вошла группировка спецназовцев во главе с полковником ФСБ Игорем Гиркиным (Стрелковым). Город они захватили, после чего начали стремительно оккупировать другие населенные пункты Донбасса. "Под присмотром кремлевских кураторов предполагалось создать "народные республики" во всех регионах востока и юга Украины, от Харькова до Одессы, - затем они вступили бы в Украинскую федерацию и полностью парализовали способность центрального правительства Украины проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Российское вмешательство планировалось ограничить отправкой отдельных групп спецназа, вроде стрелковской, которые захватывали бы административные здания, в точности по крымскому сценарию. В Москве полагали, что украинская армия находится в плачевном состоянии в результате политики Януковича, расхищавшего военный бюджет, небоеспособна и после конфуза в Крыму сопротивления не окажет", - пишут журналисты. Однако этот сценарий сорвался. Другие области Украины сказали решительное нет "русскому миру". А на защиту Донбасса встали добровольцы, которые принялись быстро освобождать захваченные территории. РФ ввела войска. "После 10 августа начался широкомасштабный ввод российских войск в Украину с тяжелым вооружением, то есть реализация сценария, которого Москва ранее всячески пыталась избежать. В результате начатого 23 августа контрнаступления, в котором решающую роль играла регулярная российская армия, украинские войска были оттеснены от Донецка и Луганска. В разгар боев в Донбассе находилось до 20 тысяч российских солдат и офицеров", - поделились информацией в "Гранях.Ру". Они констатировали, что даже сил армии РФ не хватило для оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей и Москве пришлось согласиться на Минские договоренности. Журналисты констатировали, что сегодня РФ в тупике на Донбассе. "Зачистив всех более или менее популярных полевых командиров сепаратистов, вплоть до главы "ДНР" Александра Захарченко, Кремль теперь не понимает, что делать с марионеточными "республиками" на Донбассе", - говорится в статье. Вернуть территории в состав Украины на своих условиях, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, не получается. А тем временем сотни миллионов уходят на содержание никем не признанных образований. "Не позволив украинской армии занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку", - констатировали журналисты.
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, ловушка
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