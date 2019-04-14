Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро

14.04.2019 12:10

Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска Донецкой области зафиксированы небольшие очереди.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

На Бахмутском направлении по данным пользователей мало машин и пешая очередь маленькая:

«Майорск с Украины — пусто.

За 15 минут все прошел (авто)

Таможня днр — 25 машин»

«В Бахмут пеших меньше половины сетки»

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил не слишком много машин, людей и довольный быстрый пропуск:

«пешая на 0 около 200 в Курахово»

«В 6 утра льгота почти до моста, обычная на мосту. запустили в 6.30 4ряда. мы в обычной были 5, в 7.30 были в Марьинке. в сторону Донецка машин 5, пеших около 50»

«Очередь на мосту»

На Мариупольском направлении в Еленовке отмечается много машин, однако, пропуск проходит быстро:

«Еленовка Приехал в 5.20, был 60-ый, в 8.30 прошел ДНР, машин много, но пропускают быстро сегодня, с утра сдвигали всех, чтобы не было „дырок“»

«Новотроицкое в сторону Донецка сразу на досмотр.

Еленовка в Донецк 1 машина льготки и машин 7 обычных»