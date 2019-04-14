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Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро
Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» пунктах пропуска Донецкой области зафиксированы небольшие очереди.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
На Бахмутском направлении по данным пользователей мало машин и пешая очередь маленькая:
«Майорск с Украины — пусто.
За 15 минут все прошел (авто)
Таможня днр — 25 машин»
«В Бахмут пеших меньше половины сетки»
На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил не слишком много машин, людей и довольный быстрый пропуск:
«пешая на 0 около 200 в Курахово»
«В 6 утра льгота почти до моста, обычная на мосту. запустили в 6.30 4ряда. мы в обычной были 5, в 7.30 были в Марьинке. в сторону Донецка машин 5, пеших около 50»
«Очередь на мосту»
На Мариупольском направлении в Еленовке отмечается много машин, однако, пропуск проходит быстро:
«Еленовка Приехал в 5.20, был 60-ый, в 8.30 прошел ДНР, машин много, но пропускают быстро сегодня, с утра сдвигали всех, чтобы не было „дырок“»
«Новотроицкое в сторону Донецка сразу на досмотр.
Еленовка в Донецк 1 машина льготки и машин 7 обычных»
Теги: Донбасс, транспорт, Еленовка, ДНР, пункты пропуска, соцсети, очереди
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