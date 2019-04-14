Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки

14.04.2019 22:13

Военнослужащие запросили режим тишины, чтобы доставить гуманитарную помощь в село Екатериновка и хутор Вольный на линии соприкосновения. Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook, пишет mrpl.city.

Местные жители получили еду, одежду и игрушки. Продуктовые наборы состояли из сала, мяса, масла, муки, консервов и чая. Кроме того, в пакетах лежали армейские пайки и свежая пресса.

«Чтобы помочь людям, которые оказались в беде в хуторе Вольный и селе Екатериновка, объединились военнослужащие и работники правоохранительных органов. Мы предоставили продукты людям, которые попали в затруднительное положение. Мы же украинцы – мы своих не бросаем!» - отметил начальник Группы гражданско-военного сотрудничества ОТУ «Север» Юрий Верановский.

Кроме того, в населенные пункты прибыли медики, которые осмотрели людей и выдали им лекарства.