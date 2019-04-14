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В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко
14.04.2019 14:09
Жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области приглашены к участию в голосовании по выбору проекта мемориального комплекса, посвященного убитому экс-главарю «ДНР» Александру Захарченко.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемой «администрации» главаря ОРДО Дениса Пушилина, передает donpress.com.
«Власти» призвали всех «неравнодушных граждан приглашают ознакомиться с представленными вариантами проекта и проголосовать за понравившийся». Отмечается, что конкурс проводится при поддержке вдовы Захарченко — Натальи Захарченко и действующего главаря ОРДО Дениса Пушилина.
Теги: Донбасс, проект, голосование, ДНР, Пушилин, Захарченко, администрация
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