В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко

14.04.2019 14:09

Жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области приглашены к участию в голосовании по выбору проекта мемориального комплекса, посвященного убитому экс-главарю «ДНР» Александру Захарченко.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемой «администрации» главаря ОРДО Дениса Пушилина, передает donpress.com.

«Власти» призвали всех «неравнодушных граждан приглашают ознакомиться с представленными вариантами проекта и проголосовать за понравившийся». Отмечается, что конкурс проводится при поддержке вдовы Захарченко — Натальи Захарченко и действующего главаря ОРДО Дениса Пушилина.