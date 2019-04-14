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В районе Авдеевки стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и ПРК
С начала текущих суток, 14 апреля, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано. А вчера, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого четыре раза применил запрещенное минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм - 2 раза, минометы калибра 82 мм - 2 раза), сообщает avdeevka.city со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС).
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ОС 11 раз:
- из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новотроицкое;
- из противотанковых ракетных комплексов (ПРК) - в районе города Авдеевка;
- из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Верхнеторецкое;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - четыре раза в районе Авдеевки;
- из гранатометов различных систем - в районе н.п. Павлополь;
- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе поселка Пески;
- с автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил:
- из минометов калибров 120 и 82 мм - дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка;
- из минометов калибров 120 и 82 мм , автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Южное.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа ОС. По данным разведки, 13 апреля двое оккупантов были уничтожены, пять - получили ранения.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
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