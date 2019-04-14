Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери

14.04.2019 10:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери

За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня использовав вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, в районе населенного пункта Новотроицкое члены НВФ обстреляли позиции украинских военных используя миномет калибра 82 мм, а в районе Авдеевки применили противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в районе Верхнеторецкого противник применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Возле населенного пункта Павлополь члены НВФ использовали гранатометы различных систем, а в районе населенного пункта Пески крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. Также вблизи населенного пункта Новоалександровка были применены минометы калибров 120 и 82 мм. Вблизи населенного пункта Южное члены НВФ совершили обстрел позиций украинских военных с применением автоматических станковых гранатометов.

В результате провокаций потерь среди личного состава объединенных сил нет.

По данным украинской разведки за сутки было уничтожено 2 члена НВФ, еще 5 получили ранения.



Теги: Донбасс, разведка, вооружение, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх