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В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери
За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня использовав вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, в районе населенного пункта Новотроицкое члены НВФ обстреляли позиции украинских военных используя миномет калибра 82 мм, а в районе Авдеевки применили противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в районе Верхнеторецкого противник применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.
Возле населенного пункта Павлополь члены НВФ использовали гранатометы различных систем, а в районе населенного пункта Пески крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. Также вблизи населенного пункта Новоалександровка были применены минометы калибров 120 и 82 мм. Вблизи населенного пункта Южное члены НВФ совершили обстрел позиций украинских военных с применением автоматических станковых гранатометов.
В результате провокаций потерь среди личного состава объединенных сил нет.
По данным украинской разведки за сутки было уничтожено 2 члена НВФ, еще 5 получили ранения.
Теги: Донбасс, разведка, вооружение, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
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