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«Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка
Российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети сообщил о серьезной проблеме с наличием лекарств в лечебных учреждениях неподконтрольного Украине Дрнецке.
По его словам, известный в Донецке врач сообщил, что в больницы ДОнецка перестали поступать лекарственные препараты. Манекин пишет:
«При „Ташкенте“ больницы обязали закупать лекарства исключительно у ГП „Лекарства Донбасса“ („Ташкент“ и Захарченко откровенно наживались на больных). Остальных аптекарей, включая оптовиков, в больницы просто не пускали. Запретили. Напрямую (один только Бог знает, какими фразами рассказывали об этом донецкие аптекари!). Теперь ГП „Лекарства Донбасса“… в общем, их шмонают. За дело, конечно! Но, по сути, „переформатируют“ доходную статью под интересы „МММ“!».
Манекин назвал происходящее «внутривидовыми разборками и подчеркнул:
«МЕСЯЦ нет никаких лекарств в Донецких больницах. МЕСЯЦ! НИ-КА-КИХ!».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, больница, лекарства
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