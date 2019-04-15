Россия начинает мобилизацию на Донбассе

15.04.2019 17:15

Российское оккупационное командование под видом командно-штабных учений по «территориальной обороне» планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута сообщил на брифинге со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

По его словам, в течение 15-23 апреля запланировано развертывание так называемыми «мобилизационными департаментами ДНР/ЛНР» штабов территориальной обороны.

«Кроме того, 15-17 апреля состоятся учения по гражданской обороне с задействованием всех так называемых «республиканских силовых структур». При этом в ходе указанных мероприятий будет введен усиленный административно-полицейский режим с предоставлением так называемым «правоохранительным органам» дополнительных полномочий по розыску и задержанию граждан, которые избегают призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск», - заявил Праута.

Он подчеркнул, что проведение таким образом мобилизации вызывает возмущение среди местного населения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, молодежи, которую вместо продолжения обучения и получения профессии будут призваны в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Источник: https://from-ua.com