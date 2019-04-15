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Украина внезапно "прорвалась" в Донецк
В Донецке внезапно появилось украинское радио: социальные сети сообщают о появлении 14 апреля в столице Донбасса украинских радиостанций.
Об этом на своей странице в соцсети написал один из пользователей, который сообщил информацию одного из жителей Донецка.
"Шо там, гетто? Укропы захватили радиоволны? Что за прикол с радиоволнами?? Сутра слышу укропFM. Кто в курсе? Вчера такого не было... Донецк", - написал он на своей странице.
При этом в комментариях люди пишут, что периодически боевики отключают аппаратуру по заглушке украинских радиостанций.
Опасаясь воздействия украинского телевидения и радио, российские наемники глушат сигнал телевизионных и радиостанций на оккупированной части Донбасса.
При этом сами россияне заполонили оккупированный Донбасс российской пропагандой, с помощью которой полностью формируют повестку дня так в называемых "республиках".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, радио, ДНР
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