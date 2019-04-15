В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого

15.04.2019 16:30

Сегодня с 07:00 прифронтовая Авдеевка Донецкой области и неподконтрольная Украине Макеевка вздрагивают от мощных обстрелов. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

По словам пользователей, слышны мощные залпы тяжелого орудия. В комментариях отмечается, что обстрел ведется со стороны Батмана, особенно отчетливо слышно в Червоногвардейском районе Макеевки и на Восточном:

«Авдеевка. Прилеты тяжелое в районе Красненького. Похоже на 122 «

«Донецк 7.27 Киевский проспект (Вильнюс) мощно одиночные тяжелым с севера. интервал меньше минуты… капец громко… Макеевка-Восточный, тоже слышали на с/з одинокие и мощные»

«07.33 Макеевка (западная) — с северной стороны, залпы «Бьют с батмана. Сейчас. 6 выстрелов Всего 10 Давно не стреляли с батмана»

«Похоже было на 120й миномет. Очень звонкий металлический звук»

«Гвардейка громко. с стороны мкр. восточный больше 15 одиночных исходящих из нескольких орудий» «Макеевка Щось страшенно бахає. Хата підстрибує»

Источник: https://donpress.com