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Архив - Донецкая область

В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста

15.04.2019 19:00
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В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста

Сервис по продаже автобусных билетов inBus.ua совместно с автобусными перевозчиками - ООО "Авто-Экспрес" и ПАО "Мариуполь-Авто" - анонсировали запуск первой в Украине автобусной лоукост-системы, сообщает ИА «Вчасно».
Автобусный лоукост представляет собой гибкую тарифную систему, суть которой состоит в том, что чем раньше пассажир покупает билет на автобус, тем ниже его стоимость. Скидки на автобусные билеты в рамках данной системы могут достигать 50%.
Целью внедрения лоукост-системы является увеличение пассажиропотока, что позволит улучшить качество автобусных перевозок в общем.
На начальном этапе запуска лоукост-системы, пассажирам предложат билеты на четыре рейса:

  • Мариуполь — Киев — Мариуполь
  • Мариуполь — Днепр — Мариуполь
  • Мариуполь — Харьков — Мариуполь
  • Мариуполь — Запорожье — Мариуполь

Продажа билетов будет проходить на сайте inBus.ua, в кассах автостанций Украины и агентской сети, которая включает сотни фиксированных точек продаж, терминалы самообслуживания, различные интернет-ресурсы (Приват24, busfor, КийАвиа и др.).



Теги: Донбасс, Мариуполь, автобус, скидки, система
 
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