- Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск 13:57
- "Спасибо России за ЛДНР", - жители Донецка рассказали россиянам, какой ад Москва устроила на Донбассе13:35
- Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе 13:11
- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 11:51
- Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе11:32
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе10:52
- В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах10:33
Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
В Донбассе беспилотники СММ ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-служба миссии в ежедневном отчете, передает donpress.com.
По данным членов миссии, 13 апреля во время полетов беспилотников малого радиуса действия возле временно оккупированного Приморского, что в 39 километрах к северо-востоку от Мариуполя, и Вершине (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка) команды ОБСЕ слышали очереди из стрелкового оружия в районах, где пролетали мини-БПЛА. Также, наблюдатели уточнили:
«Днем 14 апреля во время полета мини-БПЛА СММ около Геевки (подконтрольный правительству, 27 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия в районе, где пролетал беспилотник. По их оценке, огонь велся в направлении мини-БПЛА».
По словам членов миссии, во всех трех случаях наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули данные районы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, обстрел, ОБСЕ, беспилотник
- На Донбассе члены НВФ обстреляли саперов: есть раненый
- Битва за Донецк: 8 кандидатов в мэры
- В Горловке двое мирных жителей получили ранение во время обстрела
- Боевики "ДНР" блокируют миссии ОБСЕ доступ к населенному пункту Зайцево
- Террористы обстреляли Безыменное в День Победы
- В Донецке высадился масштабный десант наблюдателей
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск 13:57
- "Спасибо России за ЛДНР", - жители Донецка рассказали россиянам, какой ад Москва устроила на Донбассе13:35
- Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе 13:11
- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 11:51
- Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе11:32
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе10:52
- В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах10:33
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск 13:57
- "Спасибо России за ЛДНР", - жители Донецка рассказали россиянам, какой ад Москва устроила на Донбассе13:35
- Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе 13:11
- Названо количество украинцев, получивших паспорт РФ с начала войны на Донбассе12:51
- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 11:51
- Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе11:32
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- Сердце впервые напечатали на 3D-принтере11:00
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать