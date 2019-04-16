Бойцы полка «Азов» нанесли удар по позиции НВФ. ВИДЕО

16.04.2019 09:09

Украинские военнослужащие полка «Азов» уничтожили БМП подразделений НВФ на Светлодарской дуге.

Об этом бойцы сообщили на своем сайте и опубликовали видео мощного огневого удара, передает donpress.com.

Стало известно, что военнослужащие смогли обнаружить бронетехнику НВФ с помощью беспилотника, после получения подтверждения информации приняли решение уничтожить технику противника.

На опубликованных кадрах видно, что бронетехника была спрятана между двумя сооружениями, однако, украинские военные нанесли точный выстрел по позиции.