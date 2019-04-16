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Бойцы полка «Азов» нанесли удар по позиции НВФ. ВИДЕО
16.04.2019 09:09
Украинские военнослужащие полка «Азов» уничтожили БМП подразделений НВФ на Светлодарской дуге.
Об этом бойцы сообщили на своем сайте и опубликовали видео мощного огневого удара, передает donpress.com.
Стало известно, что военнослужащие смогли обнаружить бронетехнику НВФ с помощью беспилотника, после получения подтверждения информации приняли решение уничтожить технику противника.
На опубликованных кадрах видно, что бронетехника была спрятана между двумя сооружениями, однако, украинские военные нанесли точный выстрел по позиции.
Теги: Донбасс, уничтожение, беспилотник, полк "Азов", ВСУ, бронетехника, БМП, соцсети, Светлодарская дуга, НВФ
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