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Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника
На Донбассе на Мариупольском направлении украинские военные отбили нападение ДРГ членов НВФ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба 15 апреля в 20:00 противник начал массовый обстрел украинских позиций в Мариупольском направлении. В штабе уточнили:
«Под прикрытием огня начала выдвижение враждебная диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений. В 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек. Огнем из стрелкового оружия продвижение противника было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона».
В штабе добавили, что противник, увидев ответ ВСУ начал отход, потеряв двух членов НВФ убитыми и двух ранеными.
Бойцы ВСУ захватили оружие диверсантов и карту с отмеченным в глубине украинской обороны объектами, на которых было спланировано диверсии.
Теги: Донбасс, Мариуполь, атака, обстрел, потери, ВСУ, НВФ, ДРГ
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