Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника

16.04.2019 11:09

На Донбассе на Мариупольском направлении украинские военные отбили нападение ДРГ членов НВФ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба 15 апреля в 20:00 противник начал массовый обстрел украинских позиций в Мариупольском направлении. В штабе уточнили:

«Под прикрытием огня начала выдвижение враждебная диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений. В 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек. Огнем из стрелкового оружия продвижение противника было приостановлено. Завязался бой. Наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона».

В штабе добавили, что противник, увидев ответ ВСУ начал отход, потеряв двух членов НВФ убитыми и двух ранеными.

Бойцы ВСУ захватили оружие диверсантов и карту с отмеченным в глубине украинской обороны объектами, на которых было спланировано диверсии.