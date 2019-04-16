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Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе
16.04.2019 11:32
В сети высмеяли новую фотографию главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, которого заподозрили в плагиате легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро.
Публикацию в Twitter опубликовал пользователь Necro Mancer, передает apostrophe.ua.
"Не пойму, под кого это косит Пушилин, на Кастро, вроде, не особо похож", - отметил он.
Пользователи в комментариях отмечают, что главарь боевиков в этом костюме похож на сказочного персонажа Карлсона, а также на российского актера Михаила Галустяна.
"Беременный Кастро?", "Это он с рыбалки приехал?", "На колобка косит", "Под кого не коси, а больше года он не протянет", "Они все там под дебилов косят", "Говно с козырьком", - пишут пользователи.
Теги: Донбасс, фото, Фидель Кастро, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети
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