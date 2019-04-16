"ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал

16.04.2019 20:05

Скандальноизвестная представительница МИД России Мария Захарова возмущена, что на оккупированной части Донбасса местные жители не могут принять участие в выборах президента в Украине, пишет Диалог.UA.

Захарова выдвинула обвинение официальному Киеву и заявила, что украинские власти якобы отказались от части украинцев, ограничив их в правах, и разрешив им голосовать только на той территории страны, которая находится под контролем украинских властей. Циничное заявление Захаровой прозвучало в прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьева. Прекрасно понимающая невозможность голосования на оккупированной части Донбасса из-за российской оккупации Захарова заявила о "притеснении украинцев".

Возмущаясь, представитель МИД России добавила, что за последние полгода Украина не предприняла шагов для проведения выборов на оккупированной части Донбасса.