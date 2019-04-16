Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»

16.04.2019 08:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские наемники несут потери в живой силе. Так, 11 апреля 2019 года ликвидирован российский наемник с позывным «Кот».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 11 апреля 2019 года ликвидирован наемник из РФ Колосов Илья Сергеевич с позывным «Кот». О Колосове известно, что он родился в Краснодарском крае 30 апреля 1989 года. «Соратники» наемника собирают через соцсети денежные средства, чтобы доставить тело Колосова в РФ.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, ликвидация, наемник, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх