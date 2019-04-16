Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»

16.04.2019 08:29

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские наемники несут потери в живой силе. Так, 11 апреля 2019 года ликвидирован российский наемник с позывным «Кот».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 11 апреля 2019 года ликвидирован наемник из РФ Колосов Илья Сергеевич с позывным «Кот». О Колосове известно, что он родился в Краснодарском крае 30 апреля 1989 года. «Соратники» наемника собирают через соцсети денежные средства, чтобы доставить тело Колосова в РФ.