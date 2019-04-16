Последние новости раздела
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»08:29
- Дома в Горловке до сих пор хранят следы обстрелов. ВИДЕО08:12
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»
16.04.2019 08:29
На временно оккупированных территориях Донецкой области российские наемники несут потери в живой силе. Так, 11 апреля 2019 года ликвидирован российский наемник с позывным «Кот».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 11 апреля 2019 года ликвидирован наемник из РФ Колосов Илья Сергеевич с позывным «Кот». О Колосове известно, что он родился в Краснодарском крае 30 апреля 1989 года. «Соратники» наемника собирают через соцсети денежные средства, чтобы доставить тело Колосова в РФ.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, ликвидация, наемник, потери
Читайте также:
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма»
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Диггер»
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах
- Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"
- В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"
- Стало известно о наемнике из РФ, ликвидированном под Горловкой
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»08:29
- Дома в Горловке до сих пор хранят следы обстрелов. ВИДЕО08:12
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- «Месяц никаких лекарств»: Манекин заявил о серьезных проблемах в больницах Донецка19:30
- В Мариуполе анонсировали запуск первого в Украине автобусного лоукоста19:00
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»08:29
- Дома в Горловке до сих пор хранят следы обстрелов. ВИДЕО08:12
- Гороскоп на 16 апреля: Весов будут терзать чувства, а Скорпионов найдут старые знакомые07:51
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США21:48
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать
- Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает