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Архив - Донецкая область

На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд

16.04.2019 18:34
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На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд

29 апреля из Киева в Мариуполь отправится поезд под номером 210.
Об этом 0629 сообщили в «Укрзалізниці».
Это дополнительный поезд, который станет четвертым по счету, и вывезет пассажиров из Киева на время праздников.
Из столицы он отправится в 15.07, пробудет в пути 17.36. В Мариуполь дополнительный состав прибудет в 8.43.
Расписание уже есть на сайте. Предварительная продажа откроется в ближайшее время.



Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, праздник, поезд
 
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