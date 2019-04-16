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НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО
Подразделения НВФ активно применяют лазеры против снайперов ООС. Противник на днях ослепил еще одного украинского военного и получили ответ.
Об этом сообщил Центр волонтеров «People's Project», передает donpress.com.
По информации волонтеров, лазерным оружием был серьезно травмирован снайпер, несущий службу на авдеевской промке. Члены НВФ применили лазерный атиснайперский комплекс, в результате которого боец ООС получил сильный ожог глаза. Волонтеры пишут:
«Этот прибор применяется для выведения из строя оптического оборудования путем уничтожая линз. Но россияне целятся ним в глаза наших бойцов, калечат наших ребят».
На данный момент пострадавший боец проходит лечение. При этом бойцы ВСУ отомстили за сослуживца и уничтожили противника, нанесшего удар по украинскому снайперу.
Теги: Донбасс, ожоги, глаз, снайпер, ВСУ, лазерное оружие, НВФ, ООС
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