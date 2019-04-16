Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО

16.04.2019 20:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО

Подразделения НВФ активно применяют лазеры против снайперов ООС. Противник на днях ослепил еще одного украинского военного и получили ответ.

Об этом сообщил Центр волонтеров «People's Project», передает donpress.com.

По информации волонтеров, лазерным оружием был серьезно травмирован снайпер, несущий службу на авдеевской промке. Члены НВФ применили лазерный атиснайперский комплекс, в результате которого боец ООС получил сильный ожог глаза. Волонтеры пишут:

«Этот прибор применяется для выведения из строя оптического оборудования путем уничтожая линз. Но россияне целятся ним в глаза наших бойцов, калечат наших ребят».

На данный момент пострадавший боец проходит лечение. При этом бойцы ВСУ отомстили за сослуживца и уничтожили противника, нанесшего удар по украинскому снайперу.



Теги: Донбасс, ожоги, глаз, снайпер, ВСУ, лазерное оружие, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх