Рассказ боевика из Донецка: "Да, россияне своих не бросают - они их прикапывают молча и по-тихому"

16.04.2019 09:48

Необратимо подорванные и физическое, и психическое здоровье; а еще алкоголизм и полное отсутствие перспектив в жизни. Вот, что "русский мир" дал предателю из Донецка взамен за его преданность и ненависть к Украине.

Рассказ боевика о своей жизни и своих "подвигах" опубликовал на "Обозревателе" блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Став участников незаконных вооруженных формирований "ДНР", этот сепаратист понял, что местные "идейные" коллаборанты для оккупантов – пушечное мясо. Понял и то, что россияне воюют на Донбассе совсем не за мифический "русский мир" и не за высосанное из пальца "славянское единство", а за совершенно реальные деньги. Впрочем, со временем и для коллаборантов война стала источником заработков, и тяга к подвигам у них просто сошла не нет. Еще и потому, что украинская армия очень быстро научилась весьма эффективно воевать. Разочарованием стала и попытка дончанина отправиться на заработки в Россию. Оказалось, что там "героя"… презирали как "хохла", "кидали" на деньги и вообще держали за человека второго сорта. Пришлось вернуться к прежнему занятию. И смириться с участью "пушечного мяса", ожидая финала в виде безымянной могилы. "Первая часть тут, если шо. Ну а я продолжу напоминать тем, кто устали от войны вне оккупации, против кого идет война, с кем, за что и какие шансы договориться с этими двуногими. После уборки ДАПа я понял, что русские своих не бросают. Они прикапывают молча и по-тихому. Ну а перспектива быть похороненным непонятно где или в лучшем случае (если опознают) с надписью "солдат номер ххх" на одном из кладбищ - это перспектива так себе. Поэтому я решил меньше лезть в п*здорез и больше командовать мясом. И тут мне неожиданно повезло - оказалась вакантным место старшины, а я, как бывалый воен с орденом дыныры, точно должен был воспользоваться этим шансом. И я не протупил, стал старшиной. После этого я получил доукомплектование в размере нескольких десятков дынырийцев + 1 алкоголика офицера + кучу ништяков железных, которые нарожали шахты бимбасы (оружия). И потопал я с этой бандой на бмп зачищать от Укров Углегорск и Дебальцево. Правда, зачищать получалось так себе, ибо Укры оказались зубатыми. Я потерял убитыми за пару дней у себя на позиции треть роты + осколком ранило алкоголика офицера. Но это была не очень большая проблема - на место убитых пришли бородатые пацаны с Кавказа и Азии. Только была одна неожиданность от новеньких бойцов - они не хотели умирать от слова совсем + открыто заявили, мол мы не хотим подыхать, вы, местные, топайте вперед и атакуйте, а мы прикроем вас если шо. После п*здореза за Дебальцево и Углегорск, я понял шо так называемый мынистро абароны дыныры, Кононов, оказался с*кой: мало того, что нас, местных бойцов считали за пушечное мясо, так еще и большей половине моих бойцов, которые погибли, от дыныры не полагалось нихера. Кого-то прикопали тихо, кто-то остался инвалидом, а кто-то тупо не смог доказать, что он воевал за дыныры. Бл*дство, одним словом. Я тоже получил ранение: недалеко от взорвалась граната, меня сильно оглушило + посекло руки и ноги осколками. Правда, я смог доказать, что ранение боевое и что я не самострел, поэтому меня лечили фактически бесплатно. Отлечившись, я решил, что хватит с меня войны - пора топать на гражданку. Уволившись из армии я поехал в Подмосковье на заработки, ибо не было работы толковой в Донецке, а за 100 $ в месяц ишачить совсем неохота. Но... Но на заработках оказалось не на много лучше, чем в Донецке: фактически я работал за еду в чужом государстве на должности раба. Очень удивили меня русские, местные жители рф - для них я почему-то был хохол и предатель дыныры+никто не верил, что я воевал за рышпублику. С оплатой вообще оказалась целая проблема, ибо я с горем пополам только треть заработанных денег забрал, а остальные пришлось оставить. После таких приключений на росиии я плюнул на такие заработки и пообещал себе, что на рф ни ногой пока немытая дыныры не признает. И поехал домой, обратно в Донецк. По приезду в родные края, я решил, что мне снова пора в так называемую армию дыныры. С работой в Донецке, что сейчас,что до моего отъезда все плохо, так шо выбор был невелик, так сказать. И потопал я служить снова дынырийскому халифату, с надеждами о признании дыныры со стороны рф и новым задором "косить укроп". Но мне умные люди подсказали, что есть шанс стать не просто мясом, а даже стать лейтенантом дыныры. Я решил воспользоваться возможностью такой - закончил полугодичные курсы и получил звезды на погоны. Также мной было принято решение получить высшее образование, поэтому я поступил в жилищную академию. В академии при виде меня в форме, с мядалью и гордой мордой, сказали шоб я не приезжал и не парился за учебу, мне все экстерном поставят. Вау, классно. Теперь я мог спокойно ехать дальше "косить укроп" и мочить НАТОвцев в степях Донбасса. Я доложил о том, что мне сказали в жилищной академии и получил направление в Докучаевск, туда, где поляки и латвийские снайперши работают + Блек Вотер шастает постоянно. Не поверите - лошары, которые там были, думали шо я не воевал нихера, поэтому я решил показать как и шо. Позиции у меня были хорошие: возывшенность, прям напротив 72 бригады Укров. Правда, оказалось шо местные воены дыныры вообще не горели желанием ни стрелять, ни воевать от слова совсем: по моим наблюдениям, процентов 80 личного состава одели форму тупо из-за денег, а не за идею. Но я то бывалый солдат, офицер дыныры,йопт. Я из-под палки заставлял воевать эту всю шушеру, ибо приказ нарушать нельзя - нужно было постоянно вызывать Укров на бой и на ответку, чтоб те лупили по городу, а мы в сми верещали про хвошиздов. Но были и новшества на службе под Докучаевском: и днем и ночью частенько лупил миномет и по Украм, и по городу, и по нам. С разных позиций лупил миномет, причем там точно нас не могло быть. Я пару раз задал вопрос, мол шо это за хрень и против кого мы воюем, против своих или против Укров. Но в ответ услышал простую фразу: "не п*зди, молчии прячься". Как мне объяснил мой командир, это был хитрый план такой, лупить по своим же позициям и мирняку. Наша задача была верить в хитрость плана и выполнять его, ибо мы не могли осознать всю гениальность задума сего плана. После этого я успокоился и не задавал лишних вопросов, надо так надо, картинку для обсе и сми мы давали отличную. Самообстрелы Докучаевска с нашей стороны длились почти год. Также мы постоянно провоцировали Укров на ответку, хоть это было и тупой затеей: они лупили не по городу, а по нам прицельно. Даже больше скажу - я до сих пор не верю, что Укры убили командира сектора моего, возможно это мы сами по нему шмальнули. Но были и хорошие новости: я стал на место убитого и получил звезды старшего лейтенанта + зряплату побольше. Правда, есть и проблема у меня как у командира: Укров провоцировать на ответку стремно, ибо лупят прицельно и по нам постоянно, а не по мирняку + дрг Хунты шастает постоянно, а мои боевые алени не в силах их остановить, ибо не воевать они пришли, а за баблом. Ну и людей постоянно не хватает, чего скрывать: за 250-300 баксов не каждый захочет умирать. Эпилог. Я старший лейтенант дыныры сейчас, воюю с американцами и фошиздами всякими. До повышения по службе я получал 16 тыщов фублев, сейчас получаю десь 25 тыщов в среднем с боевыми. Живу в доме жены, в который прилетел снаряд с нашей стороны и который я ремонтировал за свой счет. Моя квартира раздолбанна, ибо жил я в районе ДАПа. Часто снятся кошмары, особенно трупы из аэропорта. Поэтому я иногда ухожу в запой, ибо такое невозможно забыть, только залить водкой получается. Имею пачпарт дыныры, деплом дыныры и ни о чем не жалею. Для меня Украина и все, что связано с ней - враги. В обратном вы меня не переубедите ни за что, свой выбор я сделал в 2014 году. Увидимся на линии.

Мораль проста - никаких автономий коллаборантам, никаких переговоров с предателями. Как житель оккупированного рф Донецка вам говорю", - написал Фашик Донецкий.