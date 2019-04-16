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Шагающий Захарченко и вечный огонь: в «ДНР» объявлен конкурс на лучший мемориал «главе»
В так называемой «ДНР» объявлено общественное голосование на определение лучшего варианта проекта мемориального комплекса бывшему главарю Александру Захарченко.
Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», передает donpress.com.
В конкурсе участвуют пять проектов мемориала. Сообщается, что конкурс проводится при поддержке вдовы Захарченко и «главы ДНР» Дениса Пушилина.
Среди предложений — сооружение музея с «экспозицией о жизни Захарченко, его становлении как политика и Главнокомандующего», мемориальная стена с «высказываниями главы», вечный огонь виде постамента со свечами и мультимедийная видеостена, на которой будут транслироваться «видеоролики о Захарченко и воспоминания друзей», а также триумфальная арка с подсветкой точечными светильниками, символизирующими «звездное небо».
В описании еще одного варианта сказано:
«Слева — памятник, шагающего Захарченко, за спиной которого изображены силуэты людей. Это друзья, соратники, народ Донбасса. Справа — статуя архангела Михаила, выполненная из бронзы, и изображение взрыва, повлекшего смерть Захарченко».
Голосование будет проходить с 13 по 30 апреля.
Теги: Донбасс, проект, голосование, памятник, Вечный огонь, ДНР, Захарченко
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