Шагающий Захарченко и вечный огонь: в «ДНР» объявлен конкурс на лучший мемориал «главе»

16.04.2019 10:12

В так называемой «ДНР» объявлено общественное голосование на определение лучшего варианта проекта мемориального комплекса бывшему главарю Александру Захарченко.

Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР», передает donpress.com.

В конкурсе участвуют пять проектов мемориала. Сообщается, что конкурс проводится при поддержке вдовы Захарченко и «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Среди предложений — сооружение музея с «экспозицией о жизни Захарченко, его становлении как политика и Главнокомандующего», мемориальная стена с «высказываниями главы», вечный огонь виде постамента со свечами и мультимедийная видеостена, на которой будут транслироваться «видеоролики о Захарченко и воспоминания друзей», а также триумфальная арка с подсветкой точечными светильниками, символизирующими «звездное небо».

В описании еще одного варианта сказано:

«Слева — памятник, шагающего Захарченко, за спиной которого изображены силуэты людей. Это друзья, соратники, народ Донбасса. Справа — статуя архангела Михаила, выполненная из бронзы, и изображение взрыва, повлекшего смерть Захарченко».

Голосование будет проходить с 13 по 30 апреля.