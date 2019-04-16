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Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск
Сегодня утром на пунктах пропуска Донецкой области, подконтрольных «ДНР», собрались довольно большие очереди и слабый пропуск машин. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.
На Бахмутском направлении сегодня до 320 человек пешей очереди и более 125 авто:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 9.00 на блок посту 125 автомобилей, 36 автобусов, до 320 человек пешей очереди»
«Горловка, перед полицией машин 30»
«Бахмут-Майорск сразу на проверку; на Горловку 20 машин»
На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил огромная основная очередь и слабый пропуск машин — по две за час:
«Каргил в Украину — Льготная до блоков, основная до подъема на мост»
«На Донецк Каргил машин мало, но очередь стоит мертво. Две машины в час. Зато перевозы прут»
На Мариупольском направлении в Еленовке довольно большие основная и льготная очереди:
«Еленовка на марик. основная у 3 туалета.льгота.машин 40.50»
«Еленовка в Мариуполь — Чуть дальше магазинчика. это льгота. основная меньше поворота. метров 150.200»
На КПВВ «Гнутово» сегодня быстрый пропуск автомобилей:
«Пищевик в днр 3 машины»
«Октябрь по льготе прошли быстро, Гнутово все в одну очередь, льготу отменили, конец очереди где автобусы, пока стоим. Это в Украину ситуация»
«Гнутово в Украину тоже быстро. Уже в Мариуполе».
Теги: Донбасс, очередь, Гнутово, КПВВ, ОРДО
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