У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари

16.04.2019 12:10

Боевики на Донбассе начали новую волну "мобилизации" для того, чтобы доукомплектовать формирования личным составом, потому что наблюдается большая текучка.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил координатор ИС Константин Машовец.

"Это направлено на то, чтобы доукомплектовать, то есть сохранить уровень их бригад и полков до уровня, который хотя бы обеспечит им минимальную боеспособность.

Вряд ли может идти речь о каких-то наступательных операциях. Они находятся не в том состоянии. Их уровень боеспособности не позволяет им проводить какие-то широкие наступательные операции", - объяснил он.

Машовец подчеркнул, что сейчас у боевиков наблюдается недокомплект. Это вызвано разными причинами, отметил он.

"Во-первых, значительное количество личного состава составляют российские наемники, так называемые добровольцы. Они начинают уезжать домой. Во-вторых, разочаровываются и местные. В-третьих, многим не нравятся условия службы. Поэтому у них и наблюдается недокомплект.

В крайнем случае, они могут ввести срочную службу. Но это крайний случай – когда вводится всеобщая воинская готовность", - добавил Машовец.