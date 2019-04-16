В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах

16.04.2019 10:33

Во временно оккупированном Донецке люди всё меньше имеют возможностей получить полноценное медицинское обслуживание. Дончане сообщают, что людям в возрасте «70+» отказывают в госпитализации.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах люди всё меньше имеют возможностей получить полноценное медицинское обслуживание. Жители Донецка сообщают, что людям, старше 70 лет отказывают в госпитализации и лечении. Максимум, на что можно надеяться – дневной стационар, но очередь, чтобы попасть туда, 3 недели и больше.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«В Донецке не кладут в больницу людей старше 70 лет, очередь на дневной стационар- 3 недели»,

«Кладут. Только не лечат»,

«Допокращилися вже зі свєю рИцпублікою, чи ще на ЩОСЬ чекатимуть?!..»,

«Согласно российских скреп, сразу на кладбище кладут после 70 ти».



