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В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
16.04.2019 15:34
Власти РФ пока не готовы комментировать информацию о планах выдачи паспортов России гражданство жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ДонПресс.
Пресс-секретарь российского главы отметил, что Кремль пока не готов комментировать сообщения российских СМИ о том, что власти РФ якобы рассматривают возможность упрощенного предоставления российского гражданства жителям ОРДЛО. При этом Песков отметил, что подобные публикации вызваны «повышенным интересом к этой теме в российских СМИ».
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, Дмитрий Песков, ОРДЛО
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