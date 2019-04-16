В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО

16.04.2019 15:34

Власти РФ пока не готовы комментировать информацию о планах выдачи паспортов России гражданство жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ДонПресс.

Пресс-секретарь российского главы отметил, что Кремль пока не готов комментировать сообщения российских СМИ о том, что власти РФ якобы рассматривают возможность упрощенного предоставления российского гражданства жителям ОРДЛО. При этом Песков отметил, что подобные публикации вызваны «повышенным интересом к этой теме в российских СМИ».