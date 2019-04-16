- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 11:51
- Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе11:32
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе10:52
- В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах10:33
- Шагающий Захарченко и вечный огонь: в «ДНР» объявлен конкурс на лучший мемориал «главе» 10:12
- Рассказ боевика из Донецка: "Да, россияне своих не бросают - они их прикапывают молча и по-тихому"09:48
- Подразделения НВФ нанесли удар по ВСУ и понесли потери: шестеро убитых, трое раненых09:32
В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены
Во временно оккупированном Донецке в одной из школ города были изъяты «радиоактивные предметы». Жители города сильно встревожены.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке, в одной из школ «были изъяты радиоактивные предметы», после этого «уровень радиации в помещении нормализовался, радиоактивного заражения местности не произошло». Об этом будничным тоном сообщили «МЧС ДНР». Однако, раньше информация стала достоянием гласности благодаря соцсетям.
Жители временно оккупированного Донецка сильно встревожены происходящим. Вот что пишут дончане в соцсетях:
«ПЛАНОВАЯ проверка на радиоактивное излучение, это что новенькое, когда я учился о таком вообще не слышал(, или же причиной проверки послужили симптомы лучевой болезни?! Почему сразу не написать, что из-за массового недомогания школьников была проведена проверка в ходе который был обнаружен источник заражения?»,
«Вопрос ещё в том-откуда там взялся этот источник излучения?»,
«Вот-вот, это ж что Они такое замеряли, что так начало фонить?!»,
«Как определили, что фон повышен? Дети с онкологией?»,
«Не дай Бог!».
Теги: Донецк, Донбасс, школа, радиация, МЧС, радиоактивные отходы, заражение, ДНР, соцсети
- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 11:51
- Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе11:32
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе10:52
- В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах10:33
- Шагающий Захарченко и вечный огонь: в «ДНР» объявлен конкурс на лучший мемориал «главе» 10:12
- Рассказ боевика из Донецка: "Да, россияне своих не бросают - они их прикапывают молча и по-тихому"09:48
- Подразделения НВФ нанесли удар по ВСУ и понесли потери: шестеро убитых, трое раненых09:32
- Названо количество украинцев, получивших паспорт РФ с начала войны на Донбассе12:51
- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 11:51
- Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе11:32
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- Сердце впервые напечатали на 3D-принтере11:00
- ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе10:52
- В Украине рекордно подорожала капуста10:45
- В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах10:33
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать