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Архив - Донецкая область

ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО

16.04.2019 19:06
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ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО

Украинские военнослужащие на Донбассе с помощью корректировки огня беспилотниками провели успешную спецоперацию по пресечению провокационных обстрелов боевиков, пишет Апостроф.
Вследствие массированного удара по месту скопления оккупантов (опорному пункту) близ линии соприкосновения, были ликвидированы 3 человека в составе боевых подразделений противника, ранены еще 5.
"В результате заблаговременно подготовленной операции воинами боевой группы К-2 54 ОМБр были нанесены точные удары по позициям оккупантов с корректировкой огня беспилотным летательным аппаратом. По данным разведки результатом адекватного ответа уничтожен ВОП российских оккупантов, безвозвратные и санитарные потери составили 8 человек, из них трое оккупантов в 200 бригаде", - сообщается на канале "Штирлиц-Инфо".



Теги: Донбасс, огонь, боевики, ВСУ
 
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