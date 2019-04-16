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ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил рассказал о том, как защитники Украины отбили неоднократные атаки гибридной армии Российской Федерации на востоке страны.
В течение суток 15 апреля бандформирования "Л/ДНР" 12 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированной территории Донбасса, передает "Диалог.UA".
Более того, враг четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Зафиксировано, что боевики обстреливали защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, шестерых оккупантов уничтожили, еще трое ранены. В штабе подчеркивают, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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