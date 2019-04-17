«Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»

17.04.2019 17:29

«Республиканский» оператор мобильной связи «Лугаком» на неподконтрольной украинским властям части Луганской области с 1 мая вводит новые тарифы. Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.

В «ЛНР» уверяют, что «обновленная сеть будет введена в коммерческую эксплуатацию с 1 мая 2019 года». «Было принято решение об изменении условий снятия абонентской платы. Абонентская плата с 1 мая снимается единоразово авансовым платежом в размере 50 руб. (20,8 грн по местному курсу на 17.04.2019 – ред.) в месяц», – сообщают в компании.

Там добавляют, что базовые услуги доступны в течение 60 дней при положительном балансе с момента последней оплаты. Если же счет не пополняется, номер блокируется. Еще через 60 дней номер аннулируется.

«С 1 мая будет также доступна возможность подключения услуги "Безлимитный мобильный интернет". Перед подключением услуги убедитесь, что у вас подключена услуга "Мобильный интернет". Стоимость услуги составляет 3 руб. (1,3 грн – ред.) в сутки. Оплата снимается вне зависимости от трафика интернета, при этом интернет предоставляется по технологии GPRS/EDGE при наличии 2G-покрытия», – уверяет оператор связи.

В соцсетях эту информацию восприняли критично. Так, жителей Луганска возмущает качество связи, а также некачественный интернет: