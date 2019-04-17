Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей

17.04.2019 20:15

В Трехизбенке (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР» повреждены частные дома мирных жителей. Об этом сегодня, 17 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«В Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение от председателя военно-гражданской администрации с. Трехизбенка о том, что вчера в период времени с 19:00 до 21:00 неизвестные лица со стороны территории временно подконтрольной НВФ так называемой "ЛНР" обстреляли из миномета калибра 120 мм территорию поселка», – написала она.

По информации Погукай, в результате обстрела по ул. Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, выехавшие на место происшествия, задокументировали данный факт. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».

Источник: https://dnews.dn.ua