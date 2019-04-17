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Порошенко заявил о своей встречи с Путиным для решения вопроса о выводе войск с Донбасса
Вчера, 16 апреля, в эфире телеканала «112 Украина» действующий глава страны Петр Порошенко сообщил, что в конце мая - начале июня он намерен провести переговоры с участием России по конфликту на Донбассе, передает replyua.net.
По слова главнокомандующего, на данной встрече также будут присутствовать лидеры Германии Ангела Меркель, Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп.
«Не исключаю, что на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен Путин, мы соберемся вчетвером, у нас есть программа, мы сделаем наконец для того, чтобы на украинскую землю пришел мир», - заявил Порошенко. «В мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата о выводе российских войск из украинских территорий, вывод тяжелой техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятия решения о введении голубых касок», - добавил Петр Порошенко.
Теги: Донбасс, Путин, война, войска, встреча, Порошенко
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