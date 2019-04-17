В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев

17.04.2019 18:15

На Донбассе российскими офицерами комплектуются руководящие должности «республиканских органов государственного управления», «органы военного управления» оперативного и тактического уровня, а также командные должности отдельных подразделений, о чем в интервью «ВВС Украина» рассказал командующий ООС Сергей Наев.



Как пишет replyua.net, украинский военный подчеркнул что, несмотря на тенденцию к уменьшению присутствия на Донбассе кадровых военных РФ, большую часть руководства командного состава от батальона до «армейского корпуса» составляют кадровые офицеры, а также генералы России. Согласно словам командующего ООС, в Российской Федерации рассматриваются «командировки» в Луганскую и Донецкую области, как обязательный этап продвижения по службе.



Командующий ООС подытожил: «Кроме того, кадровые российские офицеры являются военными советниками, инструкторами, командирами подразделений боевого и оперативного обеспечения. Мы оцениваем их количество в более чем две тысячи человек».