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Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые
Во вторник, 16 апреля, двое украинских защитников во время обстрелов получили ранения в районе ООС.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УНИАН.
Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции наших войск:
- из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – дважды в районе населенного пункта Гнутово;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи села Талаковка;
- с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Марьинка;
- из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Широкино;
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Лебединское;
- из стрелкового оружия – возле населенного пункта Новотроицкое.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Свободный;
- из стрелкового оружия – вблизи села Зайцевое.
Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.
По данным разведки, 16 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще четверо - ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, гранатомет, ДНР, ЛНР, минометы
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