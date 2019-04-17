Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые

17.04.2019 11:15

Во вторник, 16 апреля, двое украинских защитников во время обстрелов получили ранения в районе ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции наших войск:

- из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – дважды в районе населенного пункта Гнутово;

- из минометов калибра 120 мм – вблизи села Талаковка;

- с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Марьинка;

- из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Широкино;

- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Лебединское;

- из стрелкового оружия – возле населенного пункта Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Свободный;

- из стрелкового оружия – вблизи села Зайцевое.

Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

По данным разведки, 16 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще четверо - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: https://from-ua.com