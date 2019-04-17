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ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов
Украинские защитники на Донбассе провели блистательную спецоперацию на Востоке украинского государства, устроив наемникам из России самый настоящий «ад на земле».
Как пишет replyua.net со ссылкой на «5 канал», это произошло на территории Луганской области. Также издание обнародовало видео мощнейшего удара украинских военных по позициям боевиков.
Таким образом, Вооруженные силы Украины не только уничтожили укрепления террористов Донбасса, но и нанесли серьезный урон многочисленному отряду террористов. В результате точного удара шесть террористов попали в «бригаду-200», а еще четыре считаются «трехсотыми». На саму подготовку к проведению данной спецоперации ушли несколько недель. Представители разведки тщательно собирали и анализировали информацию, после чего на полигоне отрабатывались удары.
Сообщается, что после того, как бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар, российские наемники понесли серьезные потери. Все это подтверждено видеозаписью. Напомним, ранее командующий ООС Сергей Наев рассказал о сроках ликвидации террористов самопровозглашенных псевдореспублик на Донбассе.
Теги: Донбасс, Луганск, ВСУ, ООС
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