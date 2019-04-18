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Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО
18.04.2019 17:02
Безработица и нехватка рабочих рук одновременно. В таком неоднозначном положении оказались города на неполконтрольной украинским властям части Донбасса.
Несмотря на то, что СМИ «ДНР» и «ЛНР» сообщают об открытии все новых и новых предприятий, в реальности безработица растет.
Подробнее — в сюжете ОТВД, передают novosti.dn.ua.
Теги: Донецк, Донбасс, безработица, открытие, предприятие, ДНР, ЛНР
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