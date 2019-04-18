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Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка
Боевики "ДНР" хотят снести кафе "Сепар" в центре Донецка, в котором убили главаря наемников Александра Захарченко.
На этом месте российские боевики готовятся соорудить мемориальный комплекс в честь убитого главаря террористической организации. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.
В так называемой "администрации" нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина подтвердили информацию о планах установить мемориал на месте убийства Захарченко, однако сроков реализации проекта не назвали. Более того, в Интернете запущено голосование, в рамках которого предложено выбрать вариант из 6 проектов мемориала в честь Захарченко. Соцсети опубликовали проекты.
"Офигительный конкурс, что устроить на месте последнего полета Захарченко: посадить дуб или забацать остановку", - комментируют социальные сети.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, кафе, ДНР, боевики, Захарченко, ОРДО
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- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
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- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
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