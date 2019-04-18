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День второго тура выборов: Как будут работать КПВВ на Донбассе
На Донбассе 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения будут работать в штатном режиме с усиленными мерами безопасности. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС), пишут Донецкие новости.
Отмечается, что пограничники ежедневно обеспечивают ритмичный пропуск граждан через линию разграничения в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров. При этом, для законопослушных граждан время на прохождение контрольных процедур минимально, а правонарушителям и преступникам противодействует эффективная система комплексного применения сил и технических средств. «С целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских боевиков во время избирательного процесса предусмотрено усиление мер безопасности в КПВВ путем применения мобильных подразделений и кинологических смотровых групп со специальными служебными собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки и средств террора», – говорится в сообщении.
При этом, как сообщают в пресс-центре, активная фаза усиления уже началась. «За счет маневра сил и спецсредств, активизации использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины», – сказано в сообщении.
Так, в день голосования пограничники готовы к увеличению пассажиро-транспортного потока через линию разграничения. Планируется усиление службы дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств. В том числе, предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов во всех КПВВ.
«Цель мероприятий усиления – не допустить провокаций в КПВВ на линии разграничения, обеспечить безопасную составляющую, в частности предотвратить провоз оружия, боеприпасов, взрывчатки и тому подобное. Кроме этого – не допустить лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов», – подытожили в пресс-центре штаба ООС.
Теги: Донбасс, выборы, работа, тур, КПВВ
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