Главная / Новости / Донецкая область / Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется
Последние новости раздела
- Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется19:18
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется
18.04.2019 19:18
Один из бывших главарей "ДНР" Павел Губарев требует федерализации Украины, в противном случае между Донбассом и Галичиной якобы начнется война. Об этом российский наемник рассказал в интервью одному из изданий сепаратистов, заявляя о кардинальных различиях между жителями разных частей страны, пишет Диалог.UA.
При этом Губарев настаивает, что жители оккупированной части Донбасса все еще стремятся к интеграции с Россией, а проект федерализации был предложен еще Черноволом. Бывший глава российских наемников посетовал, что после распада Советского Союза Донбасс якобы должен был войти в состав России изначально, а "Украина в составе 8 областей" жила бы отдельно
Теги: Донбасс, ультиматум, федерализация, Губарев
Читайте также:
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Украинский генерал предъявил ультиматум боевикам
- Вести из обменников: прогноз по доллару и евро на неделю
- Курсы валют в Донецке (11 августа)
- Венгрия заблокировала сотрудничество Украина-НАТО: выдвинут жесткий ультиматум
- Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется19:18
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется19:18
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым