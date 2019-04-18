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"На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"
Более двух тысяч кадровых военных Российской Федерации находятся на временно оккупированном Донбассе, являясь военными советниками, инструкторами, кураторами и командующими.
Командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил, что в составе группировок "Л/ДНР" находится около 2 тыс. российских военных, которых "там нет", передает "Диалог.UA".
"Хотя есть тенденция к уменьшению присутствия кадровых российских военных, основу руководящего командного состава от батальона до армейского корпуса составляют российские кадровые офицеры и генералы", - отметил Наев. Более того, в РФ рассматривают "командировки" на восток Украины как обязательный этап продвижения по службе с получением документов членов батальонов и бригад 1-го и 2-го террористических армейских корпусов. "Кроме того, российские кадровые военные и сотрудники ФСБ, находящиеся на временно оккупированных территориях, выдают себя за должностных лиц оккупационной власти. Разведка четко отслеживает, кто и под какой легендой работает", – добавил командующий ООС.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, военные, ФСБ, кураторы, Наев, ООС
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