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Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ
Над КПП «Гуково» и вдоль границы 9 и 11 апреля 2019 года зафиксированы полеты военных вертолетов ВС РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в еженедельное отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» на основе информации по состоянию на 16 апреля 2019 года, имеющейся в открытом доступе,
«9 апреля в 13:20 вертолет Вооруженных сил РФ типа Ми-17 (с красной звездочкой на дне) пролетел над донецким КПП, пролетев с севера, а затем направился в юго-восточном направлении. Под ребрами фюзеляжа не было оружия. Вертолет летел только над территорией РФ.
11 апреля в 11:37 на «Гуковском» КПП наблюдатели СММ ОБСЕ наблюдали вертолет типа Ми-8, летевший с восточного направления на высоте 30-50 метров. Вертолет повернул направо и затем полетел на север. На протяжении всего полета в зоне прямой видимости вертолет совершал полеты только над территорией РФ».
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, КПП, вертолеты
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