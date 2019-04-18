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Архив - Донецкая область

Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО

18.04.2019 21:53
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Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО

Спасатели перед поминальными днями начали проверят безопасность кладбищ Мариуполя.
Об этом сообщает 0629.
17 апреля специалисты пиротехнических работ обследовали кладбище в пос. Сартана. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
"На территории Донецкой области местность довольно загрязнена взрывоопасными предметами. Поэтому поминальные дни могут обернуться трагедией. Чтобы этого не произошло и каждый гражданин имел возможность спокойно посещать могилы своих родственников, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют кладбища и места захоронения области на наличие боеприпасов. В случае обнаружение подозрительного предмета стоит сразу обратиться в Службу спасения. При этом такой предмет нельзя трогать, перемещать и транспортировать. Место находки необходимо отметить подручными средствами», - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, кладбище, проверка, пиротехники
 
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