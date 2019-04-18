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В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника
18.04.2019 17:42
Украинское подразделение «К-2» из состава 54-й ОМБр ВСУ подорвало позиции членов НВФ на передовой Донбасса, ответив на серию провокационных обстрелов. Соответствующее видео было опубликовано в сети офицером украинской армии Анатолием Штефаном «Штирлицом», пишет ДонПресс.
Военный отметил систематические обстрелы членов НВФ по подразделениям украинских военных. Штефан отметил:
«По данным разведки, потери среди членов НВФ составили три человека необратимыми и три санитарными, уничтожен блиндаж противника и повреждена одна единица военной техники».
Теги: Донбасс, уничтожение, блиндаж, потери, противник, НВФ
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