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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
За минувшие сутки, 18 апреля, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.
"Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя. Гранатометы различных систем и стрелковое оружия были применены у Водяного, а станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе Лебединского. Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики ударили вблизи Песков, а из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Талаковки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарска, а из ручных противотанковых гранатометов – в районе Крымского.
"Вследствие обстрелов одного украинского защитника было ранено. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля троих оккупантов было уничтожено, еще пятеро – ранены", - рассказали в ООС.
Как сообщал штаб Объединенных сил, 17 апреля на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери.
В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, что угроза большого наступления российских войск никуда не делась. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.
Теги: Россия, Донбасс, Пасха, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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