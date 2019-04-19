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Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым

19.04.2019 08:24
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Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым

У нынешнего «главы» «ДНР» Дениса Пушилина были встречи с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Об этом заявил сам Пушилин в интервью газете «Макеевский рабочий», передает donpress.com.

Он рассказал, что встречался с бизнесменом в 2014 году.

«Ахметов в 2014 году активно включился в игру. Только если мы поставили на кон все, включая собственные жизни, то он искал выгодные варианты», — утверждает Пушилин.

По его мнению, Ахметов мог искать возможность превратить «ДНР» в «карманный анклав», чтобы диктовать свои интересы правительству Украины. Однако эти «схемы» не прошли.

«Встречи с Ахметовым у нас в апреле 14-го были, но ни к чему конкретному не привели… Процесс сопротивления стал необратим, Ахметов предпочел уехать», — рассказал Пушилин.



Теги: Донбасс, Ахметов , бизнес, встреча, ДНР, Пушилин
 
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