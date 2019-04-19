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Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.2019
Сегодня утром, 19 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 48,1 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 11505 человек и 1320 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9995 человек и 1615 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9035 человек и 1515 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 5045 человек и 1110 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12500 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
КПВВ «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Юлия: «6:33. Марьинка в Донецк машин 30. Льгота 10»;
«Администратор»: «8:15. "Каргилл" в Курахово. Основная на блоках, льготная на 20 машин меньше, движение слабое, но уверенное».
КПВВ «Новотроицкое»:
Виктория: «Еленовка на 5:50 возле 3-туалета, льгота на магазине»;
Виктория: «Еленовка: 6:25 начали запускать (супер льготу)».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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