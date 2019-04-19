Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.2019

19.04.2019 09:06

Сегодня утром, 19 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 48,1 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11505 человек и 1320 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9995 человек и 1615 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9035 человек и 1515 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5045 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12500 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «6:33. Марьинка в Донецк машин 30. Льгота 10»;

«Администратор»: «8:15. "Каргилл" в Курахово. Основная на блоках, льготная на 20 машин меньше, движение слабое, но уверенное».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктория: «Еленовка на 5:50 возле 3-туалета, льгота на магазине»;

Виктория: «Еленовка: 6:25 начали запускать (супер льготу)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.