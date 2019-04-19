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Архив - Донецкая область

В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"

19.04.2019 08:47
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В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"

"Бригада 200" у боевиков на Донбассе в феврале 2019 года пополнилась боевиком Игорем Никифоровым с позывным "Петрович".

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.

"07 февраля 2019 года (бригада 200, – "Апостроф") пополнилась очередным бойцом - Никифоров "Петрович" Игорь из Брянки. Все будет Украина и победа за нами", - написал военный.

Из сообщений в соцсетях стало известно, что Никифоров был ликвидирован украинским снайпером.



Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, боевики, ВСУ, соцсети
 
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