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В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"
19.04.2019 08:47
"Бригада 200" у боевиков на Донбассе в феврале 2019 года пополнилась боевиком Игорем Никифоровым с позывным "Петрович".
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.
"07 февраля 2019 года (бригада 200, – "Апостроф") пополнилась очередным бойцом - Никифоров "Петрович" Игорь из Брянки. Все будет Украина и победа за нами", - написал военный.
Из сообщений в соцсетях стало известно, что Никифоров был ликвидирован украинским снайпером.
Теги: Донбасс, ликвидация, снайпер, боевики, ВСУ, соцсети
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