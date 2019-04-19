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«В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО

19.04.2019 09:08
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«В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО

Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб опубликовал ролик, в котором показал, как выглядит сейчас известный до начала войны стадион «Донбасс Арена» и прилегающая к нему парковая зона.

В клмментарии к видео он отметил:

«Как выглядит Донбасс Арена в 2019 году Сегодня? Съемки проводились в городе Донецке… Весна вступает в свои права!

Прошелся ранним утром возле Арены и решил показать расцветающую природу!», передает donpress.com.



Теги: Донецк, Донбасс, природа, видео, Донбасс Арена, весна, парк, соцсети
 
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