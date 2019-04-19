Главная / Новости / Донецкая область / «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО
Последние новости раздела
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе09:51
- В «ДНР» отменят комендантский час09:29
- «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 09:08
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.201909:06
- В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"08:47
- Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым 08:24
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери07:45
- Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО21:53
- Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление21:11
- День второго тура выборов: Как будут работать КПВВ на Донбассе20:01
«В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО
19.04.2019 09:08
Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб опубликовал ролик, в котором показал, как выглядит сейчас известный до начала войны стадион «Донбасс Арена» и прилегающая к нему парковая зона.
В клмментарии к видео он отметил:
«Как выглядит Донбасс Арена в 2019 году Сегодня? Съемки проводились в городе Донецке… Весна вступает в свои права!
Прошелся ранним утром возле Арены и решил показать расцветающую природу!», передает donpress.com.
Теги: Донецк, Донбасс, природа, видео, Донбасс Арена, весна, парк, соцсети
Читайте также:
- "Шахтер" - "Нордшелланд" : Генрих Мхитарян сделал дубль! (ВИДЕО)
- Ландшафтный парк «Донбасс Арены» в Донецке выглядит удручающе
- На весь Донецк осталось 79 ветеранов
- Школьники путешествуют по "Донецкому кряжу"
- Мисс Донбасс-2010 стала дочь учителя
- Дончанин показал, как одиноко в кромешной тьме " непразднично" светится "Донбасс Арена" (ВИДЕО)
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе09:51
- В «ДНР» отменят комендантский час09:29
- «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 09:08
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.201909:06
- В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"08:47
- Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым 08:24
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери07:45
- В «ЛНР» обострилась ситуация с поставками мясной продукции, — Дмитрий Тымчук 22:31
- Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО21:53
- Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление21:11
- Медведчук предложил Зеленскому сделку с Кремлем ради мира в Донбассе09:51
- Укрпочта выпустила марку в честь юбилея Валерия Лобановского09:40
- В «ДНР» отменят комендантский час09:29
- «В Донецк пришла весна»: в соцсети показали новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО 09:08
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19.04.201909:06
- «Киевстар» добавил в тариф «Безлим Видео» сервис YouTube Music09:00
- В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович"08:47
- Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым 08:24
- Гороскоп на 19 апреля: напряженный день у Дев и неожиданные новости у Козерогов08:03
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери07:45
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"